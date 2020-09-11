Bilim insanları inceledi! Güneşlenme ve bronzlaşma tutkusu genetik!

İngiltere’de King’s College of London’dan bilim insanları güneşlenmek ve güneş ışınlarını emmek için duyulan özlemin genetik olabileceğini açıkladı. Bununla araştırmacılar güneşlenme tutkusuyla ilişkili olan genlerin bağımlılık, davranış ve beyin işleviyle ilişkili beş gen ile ilintili olduğunu açıkladı. Bu genlerin bir kısmı, aynı zamanda insanlarda uyuşturucu, sigara gibi sağlık için risk oluşturan davranışlara da yatkınlık oluşturuyor.

Journal of Investigative Dermatology'de yayınlanan çalışma, çeyrek milyondan fazla insanın genlerini analiz etti ve genetik yatkınlığı ortaya çıkardı. Araştırmacılar, genetik rolün bir sonucu olarak, aşırı güneşe maruz kalmanın yarattığı tehlikeler konusunda herkesin eşit risk altında olmadığını bildirdi.

TEK YUMURTA İKİZLERİ VE ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ İNCELENDİ

Bilim insanları çalışma kapsamında, güneşlenme ihtiyacının genlerden etkilenip etkilenmediğini veya nasıl etkilendiğini bulmak için özdeş ve özdeş olmayan ikizler hakkında ayrıntılı bilgileri inceledi. King's College London tarafından yürütülen TwinsUK çalışması, 2 bin 500 kişi hakkında sağlık bilgileri içeriyor. Araştırmacılar, tek yumurta ikizlerinin, çift yumurta ikizlerine göre benzer bir güneş arama davranışına sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

BEŞ GENETİK VARYANT BULUNDU

Tek yumurta ikizlerinin İkisi de aynı davranışı sergilediğinde, ancak çift yumurta ikizleri göstermediğinde, davranışın genetik köklere sahip olduğu anlamına geliyor. Çalışma daha sonra dallara ayrıldı ve 260 bin kişiye baktı ve güneş arama davranışlarını etkilemede rol oynayan beş genetik varyant buldu.

Bu genlerden bazılarının, alkol tüketimi, uyuşturucu, ve sigara dahil olmak üzere risk alma ve bağımlılıkla ilişkili davranışsal özelliklerle de bağlantılı olduğı görüldü.

CİLT KANSERİ HAKKINDA YAPILAN BİLİNÇLERDİRME KAMPANYALARINDA DİKKATE ALINMALI

Araştırmacılar, bulgularına dayanarak cilt kanseri bilinçlendirme kampanyaları geliştirilirken güneş arama davranışına genetik yatkınlığın dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Çalışmanın bsşyazarı Dr. Mario Falchi, konuyla ilgli yaptığı açıklamada, 'Sonuçlarımız, genetik faktörlerden etkilendiği için aşırı güneşe maruz kalmanın veya bronzlaşma merkezlerine gidilmesinden vazgeçilmesinin düşünülenden daha zor olduğunu gösteriyor. İnsanları davranışları ve aşırı güneşe maruz kalmanın potansiyel zararları konusunda daha bilinçli hale getirebileceğinden, halkın bu genetik yatkınlığın farkında olması önemlidir” ifadelerini kullandı.