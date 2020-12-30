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  3. 30 Aralık 2020 11:01

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Çin'den gelen aşı gündemiyle toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
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Korona virüs Bilim Kurulu, bugün Çin'den gelen aşı gündemiyle toplanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Korona virüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplanacak. 

Çin'den gelen aşıların incelenmesi, 81 ile nakli değerlendirilecek. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olmayacağı, kurul üyelerince gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklama beklenmiyor.

Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'de!Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'de!

Türkiye'ye gelen aşıların üzerinde dikkat çeken sloganTürkiye'ye gelen aşıların üzerinde dikkat çeken slogan

 

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