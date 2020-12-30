Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

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Korona virüs Bilim Kurulu, bugün Çin'den gelen aşı gündemiyle toplanacağı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Korona virüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplanacak.
Çin'den gelen aşıların incelenmesi, 81 ile nakli değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olmayacağı, kurul üyelerince gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklama beklenmiyor.
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