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Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor! Yeni kararlar çıkabilir

Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor! Yeni kararlar çıkabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Gözler, bayram tatili öncesinde toplanacak olan Bilim Kurulu sonrası yapılacak kritik açıklamada... Bakan Koca geçtiğimiz gün koronavirüsün varyantı olan deltanın ülkemizde hızla ilerlediğinden, aşının ikna ile yapılıp zorunlu tutlmayacağından ve olası dördüncü dalga riskinden bahsetmişti.

Bakan Koca'nın açıklaması merakla bekleniyor.

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Etiketler kurban bayramı bilim kurulu sağlık bakanlığı bilim kurulu toplantısı
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