Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan ''ek tedbir'' açıklaması

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde aşılama süreci ve artan vaka sayıları vardı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin.

Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil.