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Bilim Kurulu toplandı! 3. doz aşı için karar günü

Bilim Kurulu toplandı! 3. doz aşı için karar günü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı. Hatırlatma dozunun gündeme geleceği toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

AŞILAMA SÜRESİNİN KISALTILMASI GÜNDEMDE
BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündeme gelecek. Bilim Kurulu toplantısında, 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu gündemde olacak.

AŞILAMADA HATIRLATMA DOZU
Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERİN AŞILANMASI
KOVİD-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

 

29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 229 bin 846 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 510  kişinin septomlu, 5 bin 846 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 53 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de 30 Haziran saat 17.30 itibariyle toplam 49 milyon 672 doz koronavirüs aşısı yapıldı. İlk doz uygulanan kişi sayısı 34 milyon 593 bin 58 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 79 bini aştı. 

 

Etiketler 3. doz aşı fahrettin koca üçüncü doz aşı bilim kurulu
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