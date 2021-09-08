Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim ve aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca kritik toplantı sonrasında sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans ile bir araya geldi. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilim Kurulumuz, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programımızın devamlılığı gündemi ile bir araya geldi.

Salgın ortamında eğitimi ara vermeden sürdürebilmek için çalışmalarımızı tamamladık, çocuklarımızı okullarına uğurladık. Onları korumak konusunda sorumluluğumuz büyük. Her vatandaşımızın hassasiyetle hareket edeceğine inancımız tam. Bizler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üzerimize düşen düzenlemeleri yaparak, tedbirlerimizi aldık ve birlikte harekete geçtik. Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz.

Kıymetli vatandaşlarım,

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündemi de salgının seyri ve hastalığın tedavisine ilişkin güncel gelişmelerdi. Daha önce pek çok kez, varyantların çıkacağını, bunların biz sağlık çalışanlarının gündeminde önemli bir madde olduğunu ancak vatandaşlarımızın takip etmesi gereken bir durum olmadığını ifade etmiştim.