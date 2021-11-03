Bilim Kurulu toplantısı sonrası Biontech aşısı için 3. doz kararı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde BioNTech aşılarında üçüncü doz uygulaması vardı.
Toplantının ardından Bakan Koca yazılı bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" denildi.
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