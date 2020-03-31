Bilim Kurulu Üyesi: ''İpin ucunun kaçtığı yerler var''

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Türkiye'deki 31 Mart verilerinin paylaşılmasının ardından "Salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 46 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 214'e; 2 bin 704 kişiye daha tanı konmasıyla toplam vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi.

Paylaşan verilerin ardından Koronavirüs'ün son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, bazı illerde 'ipin ucunun kaçtığını' ve salgını önlemek için sokağa çıkma yasağının şart olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ünal'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün #vaka13531’e yükseldi. Türkiye’de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek. Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil."