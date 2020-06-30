Bilim Kurulu Üyesi Özlü, Çin'de görülen yeni virüsü değerlendirdi

Dünya çapında corona virüs vakaları yeniden artmaya başlamışken Çin'de dünya çapında yeni bir salgına yol açma potansiyeli taşıyan yeni bir tür domuz gribi virüsü bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, NTV canlı yayınında yeni virüsü ve Covid salgınındaki son durumu değerlendirdi. Yeni virüsün uyarı niteliğinde olduğunu belirten Özlü, "Bu virüs; pandemiler ve virüs salgınları devam edebilir, bu gezegendeki yaşam şeklinizi değiştirin diyor" ifadelerini kullandı.