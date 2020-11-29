Bilim Kurulu üyesi Özlü: ''Kötüleşmeyi beklemeyin!''

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ilaç kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Twiter'dan yaptığı paylaşımda hastanelerin, yoğun bakımların dolduğunu ve günde 170'i aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirten Özlü "Hastalar soruyorlar: 'Testim pozitif çıktı, ama semptomlarım çok hafif, kendimi kötü hissetmiyorum. Filyasyon ekibinin getirdiği ilacı şimdi kullanmam gerekir mi? Durumumda kötüleşme olursa başlasam olmaz mı?'

TABLONUN AĞIRLAŞMASINI BEKLEMEYİN!

Antiviral ilaçlar, enfeksiyonun başlangıcında, virüsün replikasyon döneminde başlandığında daha etkilidir. Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı.

Sonradan 'keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık' deyip hayıflanmamak için SARS-CoV-2'ye tam etkili özel ilacı bulununcaya kadar, elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var."

"KİMDE, NASIL SEYREDECEĞİ TAM ÖNGÖRÜLEMİYOR"

"Ben gencim, sağlıklıyım, ayakta, hafif atlatırım" diye düşünenleri de uyaran Özlü "Kimde, nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz, her gün birilerinin anne-babası, eşi, çocuğu, kardeşi yitip gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE GENÇLER İLAÇLARI KULLANMIYOR"

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından da ilaç kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bu ilaçların tüm dünyada güvenilirliğinin kanıtlandığını belirten Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla yaptığımız görüşmelerde tedavi edici ilaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Özellikle de genç yaştaki Kovid-19 hastaları tedavi edici ilaçları kullanmıyor. Sosyal medyada, ilaçların sayısının biraz fazla olması nedeniyle yanlış bir bilgilendirme olduğunu görüyoruz. Kovid-19 sürecinde bu ilaçların kullanılması, vücuttaki viral yükü azaltırken, virüsün vücutta çoğalmasını yavaşlatıyor.

"KULLANILMAZSA HASTALIK AĞIR SEYREDİYOR"

Bu da bağışıklık sistemimize virüs ile mücadele etmesinde destek sağlıyor. Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor. İyileşseler bile akciğerlerinde ya da vücutlarının farklı organlarında hasarlar bırakıyor."