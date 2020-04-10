Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kendine ait Youtube kanalında salgına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, salgının Türkiye'de yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" dedi.

"BU SÜREÇ NE KADAR DEVAM EDECEK?"

Özlü, "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya, "Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" şeklinde cevap verdi.

Türkiye'de 9 Nisan itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 142 oldu.



