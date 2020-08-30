SON DAKİKA
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
EBA TV ders programı açıklandı
EBA TV ders programı açıklandı
Türkiye'de internetin neden yavaşladığı belli oldu
Türkiye'de internetin neden yavaşladığı belli oldu
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ağustos 2020 23:43

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den okullar için çok önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü okullar açılmadan önce pilot okullarda seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitim yapılması gerektiğini ifade etti.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den okullar için çok önemli uyarı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü okulların açılmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Okulların açılması öncesinde bazı illerde, seçilen birkaç okulda, kimi sınıflarda, belirlenen tüm kurallara uyularak, seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitime başlanabilir. Bu pilot uygulamanın çok yardımıcı olacağını düşünüyorum.

Okullarımızın alt yapı, ekipman ve personel olarak pandemi sürecine ne kadar hazır olduğunu görürüz, öngörülemeyen eksiklikler, hatalar, aksaklıklar ortaya çıkar. Pilot uygulamaya katılan öğretmen, okul çalışanı, öğrenciler ve aileleri enfeksiyon açısından yakından izlenir.

Pilot uygulamanın sonuçları, yöneticilerin, okulların açılması ve eğitimin nasıl olacağıyla ilgili doğru kararları vermelerinde yol gösterici olur. Topluma ve ailelere de çocukları okula gönderme konusunda yardımcı olabilir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
virüs , salgın , tedbir , maske , normalleşme , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , covid , coronavirüs , korona , kovid-19 , kovid , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM