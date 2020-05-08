Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: ''Bazı adımları biz atmıyoruz''

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)kararına ilişkin görüşlerini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

Bazı açıklamaların bunalmış kitleyi sokağa çıkmaya tahrik ettiğini ifade eden Sarıkaya, Prof. Dr. Akın'ın, "Şunu biliyorum ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda kitle bağışıklığının sağlanmasına yönelik bir düşünce kesinlikle yok… Dolayısıyla bazı adımların bizler tarafından atıldığı sanılmasın" tespitini aktardı.

Türkiye genelinde oluşan bağışıklığın henüz %15-20 sevisinde olduğunu, bunun virüsün en yaygın olduğu İstanbul'da yüzde 40 seviyesinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akın, “Toplum bağışıklığının oluşması için en azından %60-65’i görmemiz gerekir, bunu henüz görmedik” dedi. Bu nedenle AVM’lerin açılma kararını erken bulduklarını belirten Akın, “Bizim takvimimizde 28 Mayıs planı vardı” açıklamasında bulundu.

Futbol Federasyonu'nun kararına tepki gösteren Akın, "Bilim Kurulu tavsiyesi diyorlar; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil” dedikten sonra kaydetti:

“Bakan toplantıda Futbol Federasyonu’nun sağlık kurulunun tavsiyede bulunmuş olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın temaslı olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her türlü temaslı sporda geçerli…”