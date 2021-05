Bilim Kurulu üyesi Tezer'den bayram uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde komşu ve akraba ziyaretlerinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Tezer, ''Bu bayram temaslardan kaçınacağız. 'Az sayıda ziyaretçi olabilir' demiyorum; hiç ziyaretçi olmayacak, kendi çekirdek ailenizle kalmaya devam edeceksiniz'' dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer, DHA'ya yaptığı açıklamada, kısıtlamaların etkilerinin görülmeye başlandığını belirterek, 55-60 binlere kadar yükselen vaka sayılarının gerilediğini söyledi. Prof. Dr. Tezer, bunun yeterli olmadığını ve sayıların daha da azalması gerektiğini vurgulayarak, "Kurallara daha da uymamız, bu dönemde evlerden çıkmamamız gerekiyor. Teması artırıcı kalabalıklar oluşturacak faaliyetlerden uzak durmamız gerekiyor. Zorunlu olmadığı sürece aslında marketlere de gitmememiz gerekiyor. Maalesef marketlerde zaman zaman yığılmaların olduğunu görüyoruz, temaslar gerçekleşiyor" diye konuştu.



'HAFTAYA ETKİSİNİ DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ'

Prof. Dr. Tezer, yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olan mutant virüsün baskın olduğuna dikkat çekerek, "Her yaş grubunda artık eşit bir şekilde bulaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde kurallara uymamız gerekiyor. Mutlaka haftaya bu kısıtlamaların etkilerini daha fazla göreceğiz, vaka sayıları daha da azalacaktır; ama hep beraber bu dönemi iyi geçirirsek, kurallara uyarsak, temastan uzak durursak vaka sayıları azalır ve bundan sonraki dönemlerde aşılamaların hızlıca artması ile birlikte virüsün dolaşımı duracaktır ve bizler de bu kısıtlamaların verdiği sıkıntılarından bir nebze de kurtulmuş olacağız" dedi.



'KADEMELİ AÇILIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

Bir anda kısıtlamaların kalkmasının çok doğru yaklaşım olmadığına dikkat çeken Tezer, "Kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor, yakın bir zamanda bunlar açıklanır. Hemen hızlı bir açılma olmayacaktır, bunun üstünde çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli birimleri, bilimsel kurul; kademe kademe açılma en uygun şekilde nasıl olur, bu konuda çalışıyor. 17 Mayıs'ta Türkiye'de kademeli bir açılışın olması için çalışmalar yapılıyor çünkü tekrar vaka artışlarının olmaması gerekiyor. Bu düşüşü sağladıktan sonra devamını görmemiz gerekiyor. Hele ki varyant virüslerin dolandığı ülkelerde, vaka artışlarını sağladığı bu dönemde çok dikkatli hareket etmek gerekiyor" diye konuştu.



'AZ SAYIDA ZİYARETÇİ DEĞİL, HİÇ OLMAYACAK'

Prof. Dr. Tezer, geçen sene de bayram için sürekli uyarılar yaptıklarını hatırlatarak, Ramazan Bayramı'na ilişkin uyarılarını yineleyerek, şunları söyledi:

"Şehirler arası gidişler yasak, belli bir izne tabi olarak gidebiliyorsunuz ya da sokağa çıkmalar yasak; ama apartman içerisinde de bayram ziyaretlerinin yapılmaması gerekiyor. Bu dönemde kurallara çok katı bir şekilde uymamız gerekiyor. Ülkemizde 20 milyonun üstünde aşı dozunun yapıldığını biliyoruz. Belli hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sayın Sağlık Bakanı, haziran ayında daha fazla sayıda aşının tedarik edileceğini söylemişti. Bununla mücadele edip yazı rahat geçirebilmemiz için bayramlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bayramda da temaslardan kaçınacağız. Havalar sıcak olduğu için evlerde bayramlaşma gerçekleşmiyor; ama bizim istediğimiz temasın olmaması, açık hava da olsa temas edilmesin, kalabalık bir araya gelinmesin, yakın temas sağlanmasın. 'Az sayıda ziyaretçi olabilir' demiyorum. Hiç ziyaretçi olmayacak, kendi çekirdek ailenizle kalmaya devam edeceksiniz."



'VAKA ARTIŞLARINDA DALGALANMA İSTEMİYORUZ'

Kalabalık ortamlarda temas ile birlikte bunun yansımalarının her zaman görüldüğünü belirten Tezer, "Hele ki varyant virüsün bulaşıcılığı eski dönemlere göre yüzde 60-70 oranında artmışken elbette ki yansımalarını tekrar görürüz. Vaka artışları bir dalgalanma gösterebilir; ama böyle bir dalgalanma artık istemiyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor. 17 Mayıs’ta bayram sonrası kısıtlamaların biteceği ifade edilmişti. Ancak ülkemizde dünyada virüsün dolaşımı hala devam ediyor. Bu bize kısıtlamaların çok dikkatli bir şekilde kademeli bir şekilde kaldırılması gerektiğini gösteriyor. Yani 17 Mayıs'tan sonra 'Her şey bitti artık sokaklara döküleceğiz' gibi bir algının oluşmaması gerekiyor. Kurallara yine uyacağız" diye konuştu.