Bilim Kurulu üyesi uyardı: ''İllerde nüfusun yarısı hasta olur''

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Önlemler bırakılırsa bir ay sonra illerde nüfusu yarısı hasta olur, hastalığın gidişatını halk belirleyecek" dedi.

HaberTürk gazetesinden Ceyda Erenoğlu'na konuşan Kara, “Ülkemizde Covid-19 mücadelesi çok ciddiye alınıp başarılı şekilde sürdürülse de en ufak bir gevşeme kabul edilemez. Tüm önlemler bırakılırsa, hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur ve bu rakamın üçte ikisi son iki hafta içinde hastalanacağı için hastaneler, sağlık sistemi ya da başka bir hizmet sorunu çözmeye yetmez.” uyarısında bulundu.