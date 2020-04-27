  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Nisan 2020 10:45

Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran paylaşım

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yaza koronavirüsten kurtulmuş bir şekilde girme umudunun arttığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran paylaşım
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanlığı'nın, dün açıkladığı koronavirüs salgınındaki son durum, bilim insanları tarafından umut verici olarak yorumlandı.

20 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bugün son 20 gündeki en düşük vaka tespiti yapıldı. Bunun yanında günlük vefat sayısı da 100 kişinin altına düştü. Bu sonuçlardan sonra, önlemlerin işe yaradığı ve bu başarıya nasıl ulaşıldıysa sonuna kadar devam edilmesi gerektiği Bilim Kurulu üyelerince de dile getirildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü de, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan rakamların ardından Twitter hesabından umut dolu bir paylaşım yaptı.

ÖZLÜ: UMUDUMUZ ARTIYOR

İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Mor salkımlar açtı. Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Bilim Kurulu üyesi , Tevfik Özlü , Bilim Kurulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM