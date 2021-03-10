Bilim Kurulu yeniden toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloya göre toplam can kaybı 29 bin 160'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387'ye ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Alınan bilgiye göre, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı değerlendirilecek.