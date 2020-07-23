Bilim Kurulu'ndan AVM'ye gideceklere hayati uyarılar

Kontrollü sosyal yaşama geçiş ile birlikte alışveriş ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı’nın da yaklaşması ile alışveriş merkezi ziyaretlerine hız veriyor. AVM’lerde tüm tedbirlerin alınması kadar ziyaretçi davranışlarının da önemine dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Başkentin en büyük, geniş, ferah alanlarına sahip ANKAmall’agelen Bilim Kurulu Üyesi Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, alınan tedbirleri değerlendirerek vatandaşların da özellikle sosyal mesafe ve maske konularında çok özenli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

TRT muhabiri Çağla Gül Tuncer’e vatandaşların dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgi veren İlhan yerinde uygulamalarla yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

Maskeyle girilmeli ve maske içerde çıkarılmamalı

Prof. İlhan, girişlerde kontrollü girişin sağlandığı ANKAmall’da, AVM’ye giriş kapılarında vücut ısısını ölçen kameralarınateş ölçerken maskeli/maskesiz girişleri de takip ettiğini, gerektiğinde uyarıda bulunduğunu ve bunun bir avantaj olduğunu; ancak her AVM’nin bu imkana sahip olmadığını bu durumda ziyaretçi ve çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sosyal mesafe unutulmamalı

AVM içerisinde tüm hijyen çalışmalarının yapılması yanında ziyaretçilerin de kuralları ihlal etmeden ve sosyal mesafeyi göz ardı etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İlhan “AVM içerisinde dolaşırken önümüzde yürüyenlerle aramızda mesafe bırakmaya dikkat etmeli, buna uymayanları ise uyarmalıyız. Bu sayede riski azaltmış oluruz” dedi.

Yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakılmalı

İlhan, yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakmanın ve sürekli temizlense de risk oluşturabileceğinden merdiven bantlarına dokunmamak gerektiğini ifade etti.

Asansörlere mümkün olduğunca binilmemeli

Pandemi öncesinde AVM içerisindeki asansörlerin yoğunluğuna vurgu yapan, ancak bu süreçte minimum ölçüde kullanılmasının büyük bir avantaj olduğuna değinen İlhan, ‘’Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren asansörler şu an çok kullanılmıyor. Bu noktada duyarlılıklarından ötürü ziyaretçileri de kutlamak gerekiyor. Ayrıca 17 kişi kapasitesi olan asansörler şu an 4 kişi binecek şekilde ayarlanmış, bu çok doğru’’ dedi.

Yemekte kalabalık gelindi ise farklı masalara oturulmalı

Ziyaretinde yemek katını da gezen İlhan, masalar arası bırakılan mesafenin çok uygun olduğu belirtti. Kalabalık gruplar halinde gelenlerin tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çeken İlhan ‘’Son dönem vakalarında aynı aileden hastalananların fazla olduğunu gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız ailemden bana bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış bir düşünce. Yemek yerken maskemizi çıkaralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak maskelerimizi takalım’’ diye konuştu.

‘’Çocuklar da maske takmalı’’

İlhan, anne babaların maske takarken çocukların maske takmamasının yanlış olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

‘’Mutlaka çocukların da maske takması gerekiyor. Maskesiz bir şekilde çocukların da riski artıyor. Çocukların enfeksiyon alması, enfeksiyonu eve taşımaları anlamına geliyor. Şu anda Türkiye’deki vakaların yüzde 5’i 18 yaş altında… Yani küçükler de hasta olabilir. 18 yaş altında nasıl etkiler yapıyor bilmiyoruz, belki onlarda kalıcı etkiler de yapabilir’’

ANKAmall’da tüm alanları gezerek yerinde uygulamalarla önemli hususları anlatan İlhan, ziyaretçilerin kurallara uymalarının hayati öneme sahip olduğunu ve özellikle maske ve sosyal mesafenin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

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