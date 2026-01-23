  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bilirkişilik başvuru süresi uzatıldı

Bilirkişilik başvuru süresi uzatıldı

Bilirkişilik başvuru süresi uzatıldı
Güncelleme:

Adalet Bakanı Tunç, birikişilik başvuru süresinin 16 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatle güçlenen bilirkişilik, güven veren yargının teminatıdır. Bilirkişilik kurumu; yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda, hakim ve savcılara; alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlayan bir müessesedir. Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesi; güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik müessesesiyle mümkündür. Bu anlayışla; bilirkişiliği liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdık. Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık. Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık. Bugüne kadar; 221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi, 33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik. Görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladık. Yapılan denetimler sonucu; 5 bin 926 uyarma, 3 bin 381 geçici süre ile listeden çıkarma, 2 bin 79 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma, 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır" dedi

'BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİ YENİDEN BELİRLİYORUZ'

Bakan Tunç, yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözettiklerini söyleyerek, "Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslarında yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik. İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık. Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık. Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. (DHA)

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Etiketler Yılmaz Tunç bilirkişi bilirkişilik bilirkişilik başvurusu bilirkişilik başvuru süresi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!