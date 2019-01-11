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  3. 11 Ocak 2019 22:05

Bin kişilik iş için rekor başvuru !

Şanlıurfa'da Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvurdu.

Bin kişilik iş için rekor başvuru !
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Şanlıurfa’da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulununca, işe alınacak kişiler için kura statta yapıldı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı.

Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi.

Yoğun başvurunun olduğu kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.

İHA

başvuru , şanlıurfa
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