Binaları yıkılan 5 müteahhit daha gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların 5 müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen depremlerde kentte yıkılan binaların müteahhitleri hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da oldukları belirlenen 5 müteahhidin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Hasel Sitesi müteahhidi Hüseyin A., Mehtap Apartmanı müteahhidi Alâeddin T., Atabey Sitesi müteahhidi Haydar K. Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet K. ile Penta Park Sitesi Özcan Ç. dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DHA
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