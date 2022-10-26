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Binali Yıldırım ameliyat oldu

Binali Yıldırım ameliyat oldu
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Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç, dönüş yolunda kaza yaptı.

Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Sağlık durumu iyi

Hastanede tedavi süreci devam eden Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı"
Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını da belirten Koca paylaşımında, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler binali yıldırım trafik kazası
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