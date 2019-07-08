SON DAKİKA
YİNE, YENİDEN TORBA YASA GELİYOR! TEŞVİKLER, YEDEK AKÇE, YENİ ZAM!
ALİ BABACAN AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Temmuz 2019 12:53

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor

23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinde büyük bir oy farkıyla Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın, Ankara'ya döndüğünde ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak.

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor
A+ A-

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için 19 Şubat’ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TBMM'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle ‘Binali Yıldırım'ın köşkü neden henüz boşaltmadığına' dair bir yazılı soru önergesi vermişti.

KENDİ EVİNDE YAŞAYACAK

İstanbul seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü’nden taşınıyor. Yıldırım’ın bu ay içerisinde Dikmen’de kendisine ait bir eve yerleşeceği öğrenildi.

YILDIRIM’A YENİ GÖREV

Öte yandan gözler Binali Yıldırım’a önümüzdeki dönemde nasıl bir görev verileceğine çevrildi. Kulislerde Yıldırım’ın bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya AK Parti Grup Başkanlığına getirilebileceği konuşuluyor.

 
 

binali yıldırım , çankaya köşkü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM