Binali Yıldırım gizli çalışma mı yürütüyor ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle sistem değişikliği için Başbakanlık görevinden vazgeçen 31 Mart seçimlerinin yenik AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın emeklilikte yaşa takılanlar için kullandığı sözler tartışma yarattı.



Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan, 31 Mart seçimlerinden İstanbul'da Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalan AK Parti adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili soru üzerine "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi.

ERDOĞAN KESİN BİR DİLLE 'YAPILMAYACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce vekillerle yaptığı iftar sonrası konuşmada EYT'lilerle ilgili 'düzenlemenin yapılmayacağı' bilgisini vermişti. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerini gündeme getiren milletvekillerine:

“Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir” açıklaması yapmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNDEN ÖNCE DE 'TAKİPÇİSİYİM' DEMİŞTİ

Binali Yıldırım, 31 Mart seçimi öncesi de emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya “Ben bu konuda ne dedim? ‘Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım’ dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek? Gayet açık” yanıtını vermişti.

Erdoğan o dönemde de EYT''nin taleplerinin yerine getirilmeyeceğini ısrarla söylemişti.