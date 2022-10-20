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Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi: İlk açıklama geldi

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi: İlk açıklama geldi
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’daydı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

ARAÇ VİRAJI ALAMAYARAK KAZA YAPTI
Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

 BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU
Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ: TEDBİR AMAÇLI HASTANEDEYİZ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binali Yıldırım, 'Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.' ifadesini kullandı.

Etiketler binali yıldırım trafik kazası
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