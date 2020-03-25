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  3. 25 Mart 2020 16:32

Binali Yıldırım'ın acı günü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşındaki annesi hayatını kaybetti. Cenazesi Çengelköy'de aile kabristanına defnedildi.

Binali Yıldırım'ın acı günü
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Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi
 
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

İHA

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