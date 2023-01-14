Binali Yıldırım’ın acı günü
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural, hayatını kaybetti.
Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.
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