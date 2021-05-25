Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, 7. videosunda uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında ve ticaretin içinde Erkam Yıldırım'ın olduğunu öne sürmüştü.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" demişti.

VENEZUELA GEZİSİNİN ARKA PLANINI ANLATMIŞTI

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın açıklamalarıyla örtüşmediği yorumları üzerine bir açıklama daha yapmış; oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.