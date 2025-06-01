Bingöl beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.26 sıralarında Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre illerde de hissedildi. İlk bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 ARTÇI DAHA OLDU

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede saat 12.55’e kadar 2.3, 2.8 ve 3.6 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.

VALİ USTA: OLUMUSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta X hesabında yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı ihbarı alınmamıştır. Ekiplerimiz sahada gelişmeleri yakından takip etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Rabb’im beterinden korusun diyoruz” dedi.

BİNGÖL BİR HAFTADIR SALLANIYOR

29 Mayıs'ta Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı noktada 27 Mayıs'ta 3.6, 26 Mayıs'ta ise 3.9 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...