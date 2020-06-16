Bingöl depremini önceden bilen Naci Görür: 2 büyük deprem bekliyoruz

Bingöl'de yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Görür bölgede iki büyük depremin daha beklendiğini dile getirdi.

Erzincan - Karlıova ve Bingöl - Karlıova arasına ilişkin konuşan Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde hâlâ 2 büyük deprem beklendiğini kaydetti.

Uzman isim, "Erzincan - Karlıova arasındaki fayı hassas hale geldi. Beklenen depremi öne çekmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı ile etkileşime girerek, Bingöl - Karlıova arasında deprem beklenen yeri de hassas hale getirmiş olabilir" dedi.

BÖLGEDE DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan bölgede dün saat 09.10'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Önceki gün yaşanan depremden dünkü sarsıntıya kadar 159 artçı yaşandı. Depremde 18 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti. En çok hasar ise Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde görüldü.

BİNGÖL DEPREMİNİ AYLAR ÖNCESİNDEN BİLMİŞTİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17.24’te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından Ünlü Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce yaptığı bir konuşmasında, “Bingöl Karlıova’ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş’a olan kesimlere özenli olmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.