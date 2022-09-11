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Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de gerçekleştirilen EREN ABLUKA-9 Narko Terör Operasyonları'nda 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kilogram esrar ve bir adet patlamamış mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen “EREN ABLUKA-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim Buketci” Narko Terör Operasyonları'nda terörün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediyor.

Operasyonlar çerçevesinde Bingöl Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 ayrı noktada, 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmat imha edildi.

Etiketler bingöl kenevir
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