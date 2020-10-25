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  3. 25 Ekim 2020 12:57

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Bingöl'de saat 12.37'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. 
 

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