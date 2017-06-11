CANLI MAÇ KOSOVA - TÜRKİYE / MAÇTA GOL YAĞMURU !
O ülkede kanlı firar ! 900 mahkum kaçtı
O ülkede kanlı firar ! 900 mahkum kaçtı
Bingöl'den acı haber: 1 evladımız şehit oldu
Bingöl'den acı haber: 1 evladımız şehit oldu
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan renk ! Sebebi ne ?
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan renk ! Sebebi ne ?
Metrobüs kazasından ilk görüntüler
Metrobüs kazasından ilk görüntüler
Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi
TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi
Takım elbise giydiğine bakmayın... Kameraya böyle yakalandı
Takım elbise giydiğine bakmayın... Kameraya böyle yakalandı
Korkutan açıklama ! Savaş çanları çalmaya başladı
Korkutan açıklama ! Savaş çanları çalmaya başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Haziran 2017 21:26

Bingöl’de çatışma: 1 asker şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Bingöl’de çatışma: 1 asker şehit
A+ A-

Bingöl’de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler tarafından açılan ateşte bir uzman çavuş şehit oldu.

Şehit asker, helikopterle Bingöl’e getirilerek devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyon esnasında bir uzman çavuşun şehit olduğunu belirtti.

İHA

şehit , çatışma , bingöl