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Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem
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Bingöl Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.31'de gerçekleşen depremin yerin 8.42 km derinliğinde olduğu belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem deprem oldu Bingöl'de deprem son depremler AFAD
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