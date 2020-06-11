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  3. 11 Haziran 2020 22:15

Bingöl'de heyelan yolu böyle kapattı

Bingöl'de iki ilçe arasında oluşan heyelan hayatı olumsuz etkiledi. Yolu trafiğe kapatan heyelan sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Bingöl'de heyelan yolu böyle kapattı
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Bingöl’de iki ilçe arasında oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı, ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, heyelan Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kızılçubuk köyü mevkisinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle araç yolu trafiğe kapanırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışmanın başlatıldığı, kısa süre içinde trafiğe açılmasının planlandığı aktarıldı.

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heyelan , bingöl , yedisu
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