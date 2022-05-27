Bingöl'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyülüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.49 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.35 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ DEPREMİ 4.1 OLARAK BELİRLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.1 şiddetinde ve 2.7 km derinlikte olduğunu duyurdu.