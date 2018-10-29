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  3. 29 Ekim 2018 16:33

Bingöl'de MİT destekli operasyon

Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Bingöl'de MİT destekli operasyon
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Bingöl’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında J-İHA (Bayraktar) ile tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de aktarıldı. 

 
 

İHA

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