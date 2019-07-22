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  3. 22 Temmuz 2019 07:18

Bingöl'de operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 teröristin etksiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede 2 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl’de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

 

DHA

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