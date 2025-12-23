Binlerce eski öğrenciye müjde; yine, yeniden öğrenci affı geliyor...

  1. Anasayfa
  3. Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli olmaya başladı!

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle ilgili teklif Meclis yolunda... 2026 yılında TBMM'ye sunulması beklenen teklifle birlikte binlerce öğrenciye de af imkanı gelecek...

Yükseköğretim Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre; üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu gerekçesiyle okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek.

Sabah gazetesinin haberine göre yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenlemeden yaklaşık 1200 tıp öğrencisinin faydalanması öngörülüyor. 

Ayrıca düzenlemeyle birlikte başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap ya da projeler aracılığıyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanlar geri alınacak. Düzenlemede, Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılması da yer alıyor. Buna göre belirli şartlar altında cezada indirim yapılmasına veya suçun cezasız kalmasına imkân tanınmayacak.

Diğer yandan taslağa göre, Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip “Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması planlanıyor. Üniversite bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Finans Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu bulunacak. Teknoloji transfer ofislerinin yapısı güçlendirilerek üniversite- sanayi işbirliği geliştirilecek.

