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Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı

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Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi.

Günlerdir deniz yolculuğunda olan Panama bayraklı 'Ghena' adlı gemi, sabah saatlerinde Mersin Limanı'na geldi. 16 bin 30 adet angus cinsi sığırın yüklü olduğu gemi, kılavuz gemiler tarafından limana çekildi. 190 metre uzunluğu ve 32,2 metre genişliğiyle bilinen Ghena'nın, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde de angus yükünü İskenderun Limanı'na getirdiği kaydedildi. Angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gemiden indirileceği kaydedildi. 

Uruguay'dan ithal edilen 16 bin 30 adet angus cinsi sığır, Panama bayraklı gemiyle Mersin Limanı'na getirildi.

DHA

Etiketler türkiye uruguay ithal angus sığır mersin limanı
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