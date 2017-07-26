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  3. 26 Temmuz 2017 18:50

Binlerce motosiklet tutkunu yalnız bırakmadı

Trajik kazada hayatını kaybeden Barkın Bayoğlu binlerce motorsiklet tutkunu tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce motosiklet tutkunu yalnız bırakmadı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Bayoğlu'nun cenazesi binlerce motosikletlinin eşliğinde Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Bayoğlu'nun cenazesi binlerce motosikletlinin eşliğinde Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi.

MOTOSİKLETLİ POLİSLER DE EŞLİK ETTİ

Motosikletli Yunus polislerinin eşlik ettiği cenaze Rasathane yönünden, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nün hemen yanındaki camiye getirildi. Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi. Motosikletler,  yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Onlar da aynı otoparka yönlendirildi. Motorcular yaya olarak camiye geldi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

ACILI BABASI KONUŞTU: BAŞARMIŞ DEMEK Kİ

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, " Arkamızdan gelen  motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi. Barkın Bayoğlu'nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

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