Binlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı !

İdlib’de Esad rejimi ve Rusya’nın başlattığı saldırılar sonrası 124 bin Suriyeli Türkiye sınırına dayandı. Sınırdaki kamplarda kalan Suriyelilerin Türkiye’ye ikinci bir göç dalgası başlatmasından endişe ediliyor.

HÜKÜMET 2011’DE NE DEMİŞTİ

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre; Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası ilk etapta on binlerce kişi sınırdan Türkiye’ye geçmiş ve hükümet bu kişilerin sınırdaki kamplarda tutulacağını, Türkiye’de kalacak Suriyelilerin sayısının on binleri geçmeyeceğini açıklamıştı. Ancak kısa süre içinde Suriyeli sığınmacıların sayısı yüz binleri bulurken, pek çok sığınmacı kamplardan ayrılarak Türkiye’nin farklı illerine dağılmışlardı.

Şu anda Türkiye’de kayıt dışı bulunanlar ile birlikte yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli sığınmacı bulunurken, bazı illerde Suriyelilerin nüfusu kentin toplam nüfusunun yüzde 80’ine ulaştı. Özellikle Kilis ve Gaziantep gibi sınıra yakın yerlerde Suriyelilerin sayısı büyük tepki çekiyor.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

İdlib’de başlayan çatışmalar sonrası sınıra dayanan yüz binlerce Suriyeli nedeniyle Türk vatandaşlarında ikinci göç dalgası endişesi yaşanıyor. Hükümetin Suriyeli sığınmacı politikasına büyük tepki gösteren vatandaşlar, yüz binlerce Suriyelinin daha Türkiye’ye gelmesinden endişe ediyor. Vatandaşların sığınmacı politikalarına sert tepkisine rağmen AKP kanadı Suriyeli sığınmacıları ‘misafir’ olarak görmeye devam ediyor.