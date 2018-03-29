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  3. 29 Mart 2018 18:19

Binlercesi bidonların içinde bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde 2 bin 300 adet deniz patlıcanı bidonların içinde bulundu.

Binlercesi bidonların içinde bulundu
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İzmir'in Urla ilçesinde kaçak avlanan 2 bin 300 adet deniz patlıcanı ele geçirildi.

İskele Mahallesi Yalı Caddesi'de bir araca bidon yüklendiğini fark  eden polis ekipleri yaptıkları incelemede, bidonlar içerisinde bin 300 adet deniz  patlıcanı tespit etti. Aynı mahallede başka bir araçta inceleme yapan ekipler bin  adet deniz patlıcanı ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili olarak Ufuk K, Hüseyin B, Şeyhmus B. ve Sercan  Ö. hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı.

Avlanması yasak olan deniz patlıcanları Urla İlçe Tarım Müdürlüğü  görevlilerinin nezaretinde denize bırakıldı.

AA

deniz patlıcanı , bidon , izmir
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