Biontech 2. dozu yaptıranlar için uyarı

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılardan özellikle Biontech aşısının ikinci dozu sonrası oluşan yaygın yan etkilerin sebebi ne?

Dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını için en güçlü silah olan aşının belli yan etkileri bulunuyor. Bazı kişilerde yoğun bazı kişilerde ise hiç görülmeyen yan etkiler biliyor. Aşı sonrası en çok merak edilen konulardan biri BioNTech’in 2. dozunda neden daha fazla yan etki görülüyor?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a göre, bütün aşılarda virüsü geçirmiş kişilerde ve 2. dozda daha fazla yan etki görülüyor.



Bunun sebebi, vücudun virüsü tam anlamıyla tanıması. Yani bir başka deyişle, hastalığın ortaya çıkmasının önüne geçilmesi için bağışıklık sistemi alarmlarını çalıştırıyor.

Yan etkiler arasında en fazla görülenleri; yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, ateş, kas ağrısı…

Ancak herkeste aşıdan sonra yan etki görülecek diye de bir şart yok. Bazıları aşısını vurulduktan sonra hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Bir kişide yan etkilerin fazla görülüyor olması bağışıklığın daha fazla kazanıldığı anlamına gelmiyor.

Ayrıca yan etkiler görülmeye başladığında vücudun antikor oluşturmasını engellememek adına ağrı kesici veya ateş düşürücü almamak doğru bir düşünce değil.