Bakan açıkladı: ''Aylık 4 bin 500 lira vereceğiz''
Bakan açıkladı: ''Aylık 4 bin 500 lira vereceğiz''
Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay
Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay
Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor
Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor
Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...
Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...
Akdeniz'de korkutan deprem ! Birçok ilde hissedildi
Akdeniz'de korkutan deprem ! Birçok ilde hissedildi
Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2019 23:48

Bir aileyi yokeden kaza: 4 kişi öldü

Karabük'te bir otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

A+ A-

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtuldu.
 
Günün en üzücü haberlerinden biri Karabük'ten geldi. Yenice ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Geriye sadece 4 yaşındaki çocuk kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice ilçesine bağlı Yeniköy mevki'inde meydana geldi. Kayadibi köyünden Yenice istikametine .. .. .. plakalı otomobille seyreden Satılmış Kocabaş (66) Yeniköy mevki'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koştu.

SADECE 4 YAŞINDAKİ ENES ALİ SAĞ KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine Polis, Jandarma, UMKE, 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Satılmış Kocabaş ile eşi Emine Kocabaş (65), gelini Sevgi Kocabaş (32), torunu İrem Nur Kocabaş (11) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Enes Ali Kocabaş ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

kaza , ölüm , aile
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM