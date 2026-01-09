Bir alkol grubuna daha 2026 zammı geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında akaryakıt, sigara ve içkilerde uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son 6 aylık değişim dikkate alınarak güncellenirken bu güncelleme akaryakıt, sigara ve içki fiyatlarına zam olarak yansıyor.

2026 yılı için Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ÖTV düzenlemesinin akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve içkilerde yüzde 7,95 olarak uygulanacağı ilan edilmişti.

Bu kararın ardından zam yağmuru başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı paylaşımda, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

Not: Alkollü içecek markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.