Bir alkol grubuna daha zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV zammı düzenlemesinin ardından bir alkol grubunun fiyatlarına daha zam geldi.

Alkol ve sigaralara gelen ÖTV zammıyla birlikte alkolün yılbaşından beri vergisi yüzde 84.2, sigaranın vergisi ise yüzde 61 oranında artış gösterdi.

Dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile rakı, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25, tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yüzde 10 oranında artırılmıştı.

Bu karar sonrasında bugün bir alkollü içecek grubuna daha zam geldi.

YÜZDE 18 ZAM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Efe Rakı grubuna gelen zamların ardından bugün ise Yeni Rakı grubuna zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 199, 50 cl'lik şişesi 279, 70 cl'lik şişesi 369 ve litrelik şişesi ise 499 liraya yükseldi. 35 cl'lik şişe, 10 gün önce ise 169 liraydı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni fiyat listesine yer verdi: