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Bir alkol grubuna daha zam geldi

Bir alkol grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi.

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.

“Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi” diyen Dündar, şu listeyi paylaştı:

 

Etiketler alkol zam alkole bir zam daha içki
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