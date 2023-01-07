Bir alkol grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi.
Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.
“Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi” diyen Dündar, şu listeyi paylaştı:
#zam sağanağı devam ediyor #ZamGeldi #şarap ve şarapbazlı içeceklere. pic.twitter.com/PegCBeNsiG— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 6, 2023
Efe rakı güncel #zam lı liste #ZamGeldi pic.twitter.com/BwRcs959pq— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 6, 2023
Alternatif gurup ürünlerine #ZamGeldi pic.twitter.com/FGNvbHa946— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 6, 2023
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