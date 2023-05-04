Bir alkol grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna yüksek zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna yüzde 12 zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Dediğimiz gibi zam yağmuru devam ediyor” dedi.

Dündar zamlı listeyi paylaştı.

Yapılan zamla birlikte 399 TL olan 70’lik rakının fiyatı yaklaşık yüzde 17 zamla 469 TL’ye çıktı.

Paylaşılan yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 259 liraya, 50’lik rakı 349 liraya, 70’lik rakı 469 liraya yükseldi.

Alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL’ye, ardından ise 325 TL’ye çıkarılmıştı. 2023 yılında ise rakı fiyatı 399 TL’ye yükseltilmişti. Son zamla birlikte 70’lik rakı 469 TL oldu. Böylece yılın başından bu yana rakı fiyatı yüzde 44 zamlandı.

TÜİK’in dün yayımlanan enflasyon verilerine göre, alkollü içecekler ve tütün fiyatları yıllık yüzde 38 arttığı görüldü.