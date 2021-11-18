  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir altın madeni için daha ÇED raporuna onay

Bir altın madeni için daha ÇED raporuna onay

Bir altın madeni için daha ÇED raporuna onay

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, onay sürecinin tamamlanmasıyla aralık ayı içerisinde inşaatlara başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır.'

 

Etiketler çed raporu çed altın madeni gübretaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısı Gülen öldü mü ?
AK Partili eski Bakan'dan AK Parti'ye yaylım ateşi
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü!
Yanardağ felaketinde 2 ay sonra ilk can kaybı
Aziz dizisinde çok konuşulacak Atatürk sahnesi
Tarım Kredi Kooperatifi'nde ''1 adet alın'' uyarıları
Instagram o uygulamanın fişini çekiyor
Dolar 11, Euro 13 TL sınırında! Gram altın tarihi zirvesini gördü
Bilim insanlarından uzayın derinliklerinde gizemli keşif!
AK Parti'nin ''torbası''ndan ''çift maaş'' çıktı